Facebook может заблокировать новости для пользователей в Австралии

Американская компания Facebook может запретить пользователям соцсети в Австралии распространять новости на своих страницах.

Такие меры могут быть приняты, если местные власти примут закон о поддержке СМИ, передает NBS news.

"Предполагая, что проект кодекса (регулирующего отношения участников медиарынка страны. – Ред). станет законом, мы с сожалением отключим возможность делиться местными и международными новостями для всех пользователей Facebook и Instagram в Австралии", – сообщил исполнительный директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уилл Истон.

Представитель соцсети добавил, что понимает усилия властей Австралии поддержать местные медиакомпании, но компания будет обязана защитить себя в такой ситуации.

"Мы оказались перед выбором: либо полностью отказаться от новостей, либо принять систему, которая позволит СМИ направлять столько контента, сколько они хотят, по цене без четких ограничений. К сожалению, ни один бизнес не может работать таким образом", – отмечено в заявлении Facebook.

В компании подчеркнули, что их решение коснется только новостей и не затронет другие продукты и услуги. В Facebook акцентировали, что продолжат работать с правительствами и регулирующими органами страны над разрешением противоречий.

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