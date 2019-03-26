Европарламент принял новый закон об авторском праве в интернете: подробности

Европейский парламент утвердил новые правила об авторском праве, которые должны модернизировать интернет-сферу.

За "Директиву об авторском праве на едином цифровом рынке" проголосовали 348 евродепутатов, 278 были против, 36 воздержались, передает Tgcom24.

Документ, как сказано в статье, направлен на то, чтобы давние права и обязанности в области авторского права, действующие в мире офлайн, теперь распространялись и в сети. Правила, которые включают гарантии свободы выражения, должны позволить создателям контента вести переговоры с веб-гигантами.

Подчеркивается, что YouTube, Facebook и Google News являются одними из онлайн-платформ, которые больше всего будут затронуты новым законодательством. Последние теперь будут нести прямую ответственность за контент, загружаемый на их сайты.

"Реформа направлена на расширение возможностей правообладателей, в частности музыкантов, художников, креативщиков и издателей, заключать более выгодные соглашения о вознаграждении, полученном в результате использования их произведений, распространяемых на веб-платформах", — сказано в материале.

В то же время с подобными нововведениями согласны далеко не все. Больше всего споров вызывали статья 11 и 13.

Первая определяет права издателей средств массовой информации. В ней закреплено, что интернет-платформы обязаны получать разрешение или платить СМИ за демонстрацию их новостей. Согласно второй статье, на интернет-гигантов возлагается ответственность за нарушение пользователями авторских прав на их сайтах.

pexels.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Украине приняли важное решение в сфере авторского права. Закон "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" был принят Верховной Радой.

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