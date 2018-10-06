Электромотоцикл впервые покорил высшую точку Украины

30 сентября впервые восхождение на Говерлу осуществил мотоцикл с полностью электрическим двигателем. Первым электромотоциклом, покорившим высшую точку Украины стала модель электробайка Light Bee компании Sur-ron. Подъем на высоту 2061 метр над уровнем моря проходил при перепаде температур от +18 до -4 градусов Цельсия.

Исторический подъем на Говерлу на электромотоцикле совершила команда из четырех человек — сотрудников компании "Цитрус", в которую вошли:

• Рауль Эсмеральда-Рико — руководитель направления электротранспорта сети магазинов "Цитрус"

• Руслан Самоваров — видеоблогер

• Гожий Владислав — бренд-менеджер

• Алексей Яровенко — продакт-менеджер

Примечательно, что глава экспедиции — Рауль Эсмеральда-Рико перенес непростую операцию на ногах, после которой получил металлические импланты, не помешавшие ему выполнить восхождение.

"Илон Маск запустил Теслу в космос, а Цитрус — электробайк на вершину Говерлы", — комментирует восхождение Рауль Эсмеральда-Рико — руководитель направления электротранспорта в Цитрусе. — "Одного заряда батареи байка хватило, чтобы добраться на вершину Говерлы и обратно. По возвращению с подъема у аккумулятора мотоцикла осталось 36% заряда. Мы хотели показать, что уровень развития персонального электротранспорта уже достиг таких высот, что человек на электромотоцикле способен покорить вершину горы, на которую далеко не каждый способен подняться пешком. Мы тестируем всегда все виды электротранспорта, но именно этот подъем стал для нас настоящим вызовом, убедительно демонстрирующим, что преодолеть подъем в 2061 метр на экобайке — это реальность. После покорения Говерлы в стране просто не осталось мест, куда нельзя было бы добраться на электромотоцикле".

Именно Цитрус открыл для украинцев общемировой тренд — рост популярности персональных транспортных средств с электрическими двигателями. И последние три года целенаправленно занимается популяризацией электротранспорта в Украине.

Своим примером показывая возможности современных транспортных средств с электродвигателями и открывая новые горизонты их использования.

Вдохновляющий подъем на Говерлу стал очередной вехой в истории развития электротранспорта в Украине. Он доказывает, что электробайки уже давно переросли стадию экономичного и маневренного транспорта для города. И сейчас могут стать надежным спутником для всех, кто готов бросить вызов приключениям и отправиться туда, где еще не ступала нога человека.

Сегодня благодаря Цитрусу в Украине доступны все виды персонального электротранспорта, разрабатываемого в мире — от гиробордов до внедорожных мотоциклов, способных совершить подъем на высоту в 2000 метров над уровнем моря и вернуться обратно на одном заряде аккумулятора.

Команда Цитруса находится в постоянном поиске новых перспективных гаджетов и постоянно возникающих сегментов бурно развивающегося рынка технологий и электроники. Это сплоченная команда энтузиастов, постоянно готовых открывать мир удивительных технологий и делиться своими открытиями и достижениями со всеми желающими.

О Цитрусе

"Цитрус" — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, основана в 2000 г. Сегодня "Цитрус" — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 50 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. "Цитрус" развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств "ЦеХАБ" и "Цитрус Академия" во флагманских магазинах сети.