Одесский старец предсказал гибель Земли: появилась расшифровка страшного пророчества

Если конец света произойдет, его причиной будет не ядерное оружие, а что-то другое.

Об этом OBOZREVATEL рассказал экстрасенс-медиум Максим Гордеев. "Предсказатели конца света никогда не могли четко объяснить, что конкретно они видят", - заметил он, комментируя пророчество одесского старца Ионы о Третьей мировой войне, которую развяжут две сверхдержавы, в результате которой погибнут все страны, кроме одной.

Конец света, иллюстрация ru.pngtree.com

"Мы понимаем, о каких двух державах идет речь, и я думаю, что в любом случае это вряд ли будет касаться Украины", - сказал экстрасенс.

В то же время он заявил: речь не будет идти о физическом уничтожении планеты. "Я думаю, что люди пока в здравом уме и не допустят подобных вещей, даже если будут правители, которые начнут враждовать. Люди понимают, что такое война, и никогда не позволят разразиться Третьей мировой. Все-таки есть понимание того, что война – штука очень опасная".

Вместе с тем экстрасенс подчеркнул: "Сейчас намного быстрее можно уничтожить людей с помощью информации, с помощью каких-то запретов, законов и других моментов, которые заставляют людей чувствовать себя дискомфортно. Фактически война уже началась – информационная война".

В контексте пророчества старца Ионы экстрасенс добавил: "Я очень надеюсь на то, что все-таки имелись в виду какие-то экономические потрясения".

Как писал OBOZREVATEL:

Согласно пророчеству одесского старца Ионы, скончавшегося в 2012 году, в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое. В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной.

Ранее росСМИ распространили предсказания блаженной Матроны Московской, которая якобы предупреждала, что без войны РФ погибнет, а в 2019 году и вовсе может наступить конец света.

Астролог Борис Булатов заявил о том, что у планеты Земля имеется "защитница жизни", которая способна предотвратить практически все опасности, исходящие из космоса, в том числе и возможное столкновение Земли с астероидом Апофис.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал