Эксперты рассказали, что ждет смартфоны в 2021 году

Аналитики спрогнозировали, какие мобильные приложения и сервисы будут самыми популярными у пользователей смартфонов в 2021 году.

Анализ провела аналитическая платформа App Annie, передает 4pda. По их данным, приложение TikTok в следующем году соберет 1,2 млрд активных пользователей в месяц. Эксперты отметили, что база сервиса выросла втрое в сравнении с прошлым годом.

Пользователи TikTok App Annie

Аналитики также сообщили, что владельцы смартфонов будут больше использовать свои устройства – приблизительно 1,3 триллионов часов в год. Например, общий среднегодовой темп роста (CAGR) по категориям составит: "Образование" – 67%, "Бизнес" – 57%, "Шопинг" – 40%.

Сектора использования смартфона App Annie

На мобильные игры пользователи в 2021 году могут потратить больше 120 млрд долларов. Отмечается, что в 2020 году среднее количество еженедельных скачиваний игр по всему миру выросло на 15%. Кроме того, в 2021 году рынок мобильной рекламы может достичь 290 млрд долларов.

Рынок мобильных игр App Annie

Рынок рекламы App Annie

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики составили прогноз, какими будут цифровые устройства через 10 лет.