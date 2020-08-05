Эксперты пояснили, как часто нужно перезагружать смартфон

Алексей Титофф Технологии 03:33, 5.08.2020

Проводить перезагрузку смартфона и сбрасывать обрабатываемые процессы нужно только в определенных случаях.

Эксперты не рекомендуют регулярно перезагружать устройство, передает "Лайфхакер".

Специалисты дали советы, когда перезагрузка смартфона обязательна:

  • Телефон завис и не реагирует на нажатия

  • Приложение на устройстве не открывается, или же вылетает сразу после запуска

  • Гаджет стал заметнее подтормаживать: медленно запускаются игры и программы или же системаня анимация стала подвисать

Эксперты добавили, что перезагрузку необходимо делать при обнаружении любых проблем со смартфонном: от перегрева и быстрой разрядки аккумулятора до проблем с камерой или другими компонентами телефон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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