Эксперты пояснили, как часто нужно перезагружать смартфон
Проводить перезагрузку смартфона и сбрасывать обрабатываемые процессы нужно только в определенных случаях.
Эксперты не рекомендуют регулярно перезагружать устройство, передает "Лайфхакер".
Специалисты дали советы, когда перезагрузка смартфона обязательна:
Телефон завис и не реагирует на нажатия
Приложение на устройстве не открывается, или же вылетает сразу после запуска
Гаджет стал заметнее подтормаживать: медленно запускаются игры и программы или же системаня анимация стала подвисать
Эксперты добавили, что перезагрузку необходимо делать при обнаружении любых проблем со смартфонном: от перегрева и быстрой разрядки аккумулятора до проблем с камерой или другими компонентами телефон.
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