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30 сентября • обновлено в 04:44
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Эксперты определили лучший смартфон 2019 года: топ гаджетов

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Эксперты назвали OnePlus 7T лучшим смартфоном в 2019 году.

Рейтинг составлен американским изданием Business Insider, передает "Лента.ру". Отмечается, что в списке было учтено соотношение цены и функционала устройств.

OnePlus 7T, по оценке экспертов, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Иллюстрация. Смартфоны

Иллюстрация. Смартфоны

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OnePlus 7T

OnePlus 7T

oneplus-one.com.ua

OnePlus 7T

OnePlus 7T

oneplus-one.com.ua

Вторую строчку занял iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, говорится в материале.

iPhone 11

iPhone 11

Apple

На третьем месте оказалась еще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

Кроме того, в десятку самых лучших смартфонов года вошли:

  • Pixel 3a;

  • Pixel 3a XL;

  • OnePlus 6T;

  • Samsung Galaxy S10e;

  • iPhone XR;

  • Samsung Galaxy Note 10 Plus;

  • Samsung Galaxy S10;

  • Galaxy S10 Plus;

  • iPhone 11 Pro;

  • iPhone 11 Pro Max.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг шести лучших смартфонов 2019 года.

На выборах президента-2024 украинцы, вероятно, будут голосовать смартфонами.

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Темы
инновации Обзор техники
Теги
Китайские смартфоны рейтинг iPhone iPhone 11
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