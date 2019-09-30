Эксперты определили лучший смартфон 2019 года: топ гаджетов

Эксперты назвали OnePlus 7T лучшим смартфоном в 2019 году.
Рейтинг составлен американским изданием Business Insider, передает "Лента.ру". Отмечается, что в списке было учтено соотношение цены и функционала устройств.
OnePlus 7T, по оценке экспертов, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.
Иллюстрация. Смартфоны
Digital Trends
OnePlus 7T
oneplus-one.com.ua
OnePlus 7T
oneplus-one.com.ua
Вторую строчку занял iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, говорится в материале.
iPhone 11
Apple
На третьем месте оказалась еще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.
Кроме того, в десятку самых лучших смартфонов года вошли:
Pixel 3a;
Pixel 3a XL;
OnePlus 6T;
Samsung Galaxy S10e;
iPhone XR;
Samsung Galaxy Note 10 Plus;
Samsung Galaxy S10;
Galaxy S10 Plus;
iPhone 11 Pro;
iPhone 11 Pro Max.
Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг шести лучших смартфонов 2019 года.
На выборах президента-2024 украинцы, вероятно, будут голосовать смартфонами.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "инновации" на OBOZREVATEL.