Эксперты определили лучший смартфон 2019 года: топ гаджетов

Эксперты назвали OnePlus 7T лучшим смартфоном в 2019 году.

Рейтинг составлен американским изданием Business Insider, передает "Лента.ру". Отмечается, что в списке было учтено соотношение цены и функционала устройств.

OnePlus 7T, по оценке экспертов, обладает красивым дизайном, отличной камерой и хорошей автономностью.

Иллюстрация. Смартфоны Digital Trends

OnePlus 7T oneplus-one.com.ua

OnePlus 7T oneplus-one.com.ua

Вторую строчку занял iPhone 11 от компании Apple. Данный смартфон имеет отличный 6,1-дюймовый экран, мощный процессор, а также производительную камеру, говорится в материале.

iPhone 11 Apple

На третьем месте оказалась еще одна модель OnePlus – 7 Pro. Телефон отличается сверхбыстрой работой датчиков отпечатков пальцев и распознавания лица.

Кроме того, в десятку самых лучших смартфонов года вошли:

Pixel 3a;

Pixel 3a XL;

OnePlus 6T;

Samsung Galaxy S10e;

iPhone XR;

Samsung Galaxy Note 10 Plus;

Samsung Galaxy S10;

Galaxy S10 Plus;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг шести лучших смартфонов 2019 года.

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