Эксперты назвали "реальную" цену iPhone 12

Эксперты оценили себестоимость iPhone 12 от компании Apple в 373 долларов США (больше 10,5 тысяч грн).

Как сообщает ITHome, такая цена указана без учета затрат на создание смартфона, рекламу, логистику и ряд других факторов.

Отмечается, что дороже всего стоит новый OLED-экран – 70 долларов. По анализу экспертов, в 40 долларов обошелся новы чип Apple A14 Bionic.

Оперативную память SK Hynix оценили в 12,8 доллара, а внутренний накопитель производства Samsung – 19,2 доллара. Стоимость датчиков CMOS от компании Sony – 8 долларов.

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