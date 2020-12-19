Эксперты назвали опасные расширения для популярных браузеров

28 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge содержали вредоносное программное обеспечение.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, которая занимается созданием антивирусной программы. Эксперты по безопасности отметили, что под удар могли попасть около 30 млн пользователей.

"Вредоносное ПО может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные, например даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах", – говорится в сообщении

Опасными назвали расширения для браузера, которые предназначены для скачивания видео и фото из социальных сетей. Полный список опасных расширений:

Для Chrome:

Direct Message for Instagram

DM for Instagram

Invisible mode for Instagram Direct Message

Downloader for Instagram

App Phone for Instagram

Stories for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Zoomer for Instagram and FaceBook

VK UnBlock. Works fast.

Odnoklassniki UnBlock. Works quickly

Upload photo to Instagram

Spotify Music Downloader

The New York Times News

Для Edge:

Direct Message for Instagram

Instagram Download Video & Image

App Phone for Instagram

Universal Video Downloader

Video Downloader for FaceBook

Vimeo Video Downloader

Volume Controller

Stories for Instagram

Upload photo to Instagram

Pretty Kitty, The Cat Pet

Video Downloader for YouTube

Sound Cloud Music Downloader

Instagram App with Direct Message DM

Отмечается, через вредоносные расширения похищали личные данные пользователя, велась переадресация на рекламные ресурсы и сайты-обманки, считывалась история просмотров. Кроме того, вирус подгружал сторонние вредоносные программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Microsoft сообщили о хакерской вредоносной программе под названием Adrozek, которая нейтрализует встроенную защиту в четырех браузерах.