Эксперты назвали опасные расширения для популярных браузеров

Алексей Титофф Технологии 02:15, 19.12.2020

28 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge содержали вредоносное программное обеспечение.

Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, которая занимается созданием антивирусной программы. Эксперты по безопасности отметили, что под удар могли попасть около 30 млн пользователей.

"Вредоносное ПО может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные, например даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах", – говорится в сообщении

Опасными назвали расширения для браузера, которые предназначены для скачивания видео и фото из социальных сетей. Полный список опасных расширений:

Для Chrome:

  • Direct Message for Instagram

  • DM for Instagram

  • Invisible mode for Instagram Direct Message

  • Downloader for Instagram

  • App Phone for Instagram

  • Stories for Instagram

  • Universal Video Downloader

  • Video Downloader for FaceBook

  • Vimeo Video Downloader

  • Zoomer for Instagram and FaceBook

  • VK UnBlock. Works fast.

  • Odnoklassniki UnBlock. Works quickly

  • Upload photo to Instagram

  • Spotify Music Downloader

  • The New York Times News

Для Edge:

  • Direct Message for Instagram

  • Instagram Download Video & Image

  • App Phone for Instagram

  • Universal Video Downloader

  • Video Downloader for FaceBook

  • Vimeo Video Downloader

  • Volume Controller

  • Stories for Instagram

  • Upload photo to Instagram

  • Pretty Kitty, The Cat Pet

  • Video Downloader for YouTube

  • Sound Cloud Music Downloader

  • Instagram App with Direct Message DM

Отмечается, через вредоносные расширения похищали личные данные пользователя, велась переадресация на рекламные ресурсы и сайты-обманки, считывалась история просмотров. Кроме того, вирус подгружал сторонние вредоносные программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Microsoft сообщили о хакерской вредоносной программе под названием Adrozek, которая нейтрализует встроенную защиту в четырех браузерах.

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