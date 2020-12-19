Эксперты назвали опасные расширения для популярных браузеров
28 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge содержали вредоносное программное обеспечение.
Об этом говорится в пресс-релизе компании Avast, которая занимается созданием антивирусной программы. Эксперты по безопасности отметили, что под удар могли попасть около 30 млн пользователей.
"Вредоносное ПО может перенаправлять трафики пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные данные, например даты рождения, адреса электронной почты и информацию об активных устройствах", – говорится в сообщении
Опасными назвали расширения для браузера, которые предназначены для скачивания видео и фото из социальных сетей. Полный список опасных расширений:
Для Chrome:
Direct Message for Instagram
DM for Instagram
Invisible mode for Instagram Direct Message
Downloader for Instagram
App Phone for Instagram
Stories for Instagram
Universal Video Downloader
Video Downloader for FaceBook
Vimeo Video Downloader
Zoomer for Instagram and FaceBook
VK UnBlock. Works fast.
Odnoklassniki UnBlock. Works quickly
Upload photo to Instagram
Spotify Music Downloader
The New York Times News
Для Edge:
Direct Message for Instagram
Instagram Download Video & Image
App Phone for Instagram
Universal Video Downloader
Video Downloader for FaceBook
Vimeo Video Downloader
Volume Controller
Stories for Instagram
Upload photo to Instagram
Pretty Kitty, The Cat Pet
Video Downloader for YouTube
Sound Cloud Music Downloader
Instagram App with Direct Message DM
Отмечается, через вредоносные расширения похищали личные данные пользователя, велась переадресация на рекламные ресурсы и сайты-обманки, считывалась история просмотров. Кроме того, вирус подгружал сторонние вредоносные программы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Microsoft сообщили о хакерской вредоносной программе под названием Adrozek, которая нейтрализует встроенную защиту в четырех браузерах.