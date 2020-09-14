Эксперты назвали худшее время для покупки iPhone

Начало сентября перед ежегодной презентацией новинок от компании Apple названо худшим временем для покупки iPhone.

К такому выводу пришли аналитики агентства Wave7 Research, передает GizmoChina. Эксперты поясниили, что после представления новых смартфонов цены на прошлогодние модели упадут.

Отмечается, что за последние месяцы продажи iPhone, в частности, моделей iPhone 11 и SE, резко снизились. По мнению экспертов, падение продаж связано в первую очередь с пандемией коронавируса: в США работают только 58% розничных магазинов Apple, а в конце июня их было 80%.

Также отмечается, что покупатели ждут представления компанией новых iPhone и считают начало сентября – накануне презентации – худшим временем для приобретения смартфонов.

Напомним, что ежегодная презентация Apple пройдет во вторник, 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, что Apple возможно в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12.

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