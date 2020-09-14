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Эксперты назвали худшее время для покупки iPhone

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Технологии
5,2 т.
Эксперты назвали худшее время для покупки iPhone

Начало сентября перед ежегодной презентацией новинок от компании Apple названо худшим временем для покупки iPhone.

К такому выводу пришли аналитики агентства Wave7 Research, передает GizmoChina. Эксперты поясниили, что после представления новых смартфонов цены на прошлогодние модели упадут.

Отмечается, что за последние месяцы продажи iPhone, в частности, моделей iPhone 11 и SE, резко снизились. По мнению экспертов, падение продаж связано в первую очередь с пандемией коронавируса: в США работают только 58% розничных магазинов Apple, а в конце июня их было 80%.

Также отмечается, что покупатели ждут представления компанией новых iPhone и считают начало сентября – накануне презентации – худшим временем для приобретения смартфонов.

Напомним, что ежегодная презентация Apple пройдет во вторник, 15 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты рассказали, что Apple возможно в начале 2021 года выпустит более доступную версию нового iPhone 12.

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