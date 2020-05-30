Эксперт объяснил провал запуска Crew Dragon и дал свой прогноз

Повторный пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в субботу, 30 мая, может не состояться из-за погодных условий.

Об этом в Facebook сообщил один из участников проекта, специалист в области аэронавтики и исследований космического пространства, украинский журналист и писатель Андрей Васильев.

"Перед запуском Crew Dragon, матушка-природа продолжает щекотать нервы стартовой команде. Специальная метеослужба космических запусков дает уже 50% (вместо 60%) шансов на неблагоприятные погодные условия. Грубо говоря, шансы взлететь 30 мая равна шансам встретить динозавра на Крещатике – 50/50. Или встретите, либо нет. Или взлетим, или нет", – говорится в сообщении.

Запуск Crew Dragon

Васильев отметил, что метеорологи будут до последнего предоставлять данные, но запуск могут отменить даже в самый последний момент.

При этом эксперт отметил, что даже если в процессе запуска, или набора высоты состоится нештатная ситуация, капсула Crew Dragon отсоединится и двигатели SuperDraco отведут ее на безопасное расстояние. А затем корабль осуществит мягкое приводнение в Атлантику.

"Именно поэтому погода должна быть благоприятной по всей пусковой траектории Crew Dragon! Поскольку в случае опасности, капсула должна приводиться на ровную воду, а не в шторм, грозовой фронт, или ураган", – пояснил он.

Отметим, что повторный запуск Crew Dragon состоится 30 мая в 03:22 (в Киеве будет 22:22).

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая первый пилотируемый запуск космического корабля Crew Dragon был отменен. Такое решение было принято за 16 минут до старта из-за сложных погодных условий.