Экслюзивная экскурсия OBOZREVATEL по секретному ракетному заводу: премьера фильма

На украинском предприятии "Южмаш" (г. Днепр) изготавливают узлы для американской кислородно-газовой ракеты. Среди заказчиков продукции завода есть и Россия.

Об этом говорится в авторском фильме журналиста Кристины Бондаренко "Украина в космосе", премьера которого состоялась на канале "Редакция OBOZREVATEL" в YouTube (чтобы посмотреть премьеру фильма, проскролльте до конца этой новости).

В частности, речь идет о ракете для запуска малых спутников Alpha, которая способна выводить до 1 тонны груза на низкую околоземную орбиту и 500 кг – на высокую.

Сейчас государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" работает над производством ракетных двигателей, спутников, оборудования для снимков поверхности Земли и тому подобного. "В Украине нет космодромов, запустить негде, поэтому весь продукт идет на экспорт", – рассказал работник предприятия.

За все время существования с 1944 года на предприятии, которое насчитывает 86 цехов, расположенных на территории 120 гектаров, было изготовлено 4 поколения ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств "Циклон", "Космос" , "Зенит".

В определенной степени предприятие является уникальным. В частности, и потому, что здесь проходят испытания трех ступеней ракетных двигателей одновременно, чего нет нигде в мире.

Объект имеет статус секретного. "Вокруг военные с оружием, сторожевые псы, потому что это секретный объект. Но на самой территории много белок, зайцев, куниц. Летают фазаны. Говорят, что несколько лет назад даже поймали дикого кабана", – рассказала Кристина Бондаренко.

Еще со времен авиаконструктора Сергея Королева на предприятии существуют определенные ритуалы и суеверия.

"При Королеве ребята ходили "по маленькому" на стартовый стол, чтобы ракета полетела. У нас также есть свои традиции. В момент огневых испытаний на стенд, как и на корабле, женщины не допускаются. Это запрещено. В некоторых местах нужно постучать по дереву. В определенных местах – постоять и подождать", – рассказал работник.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Павлоградский химический завод в Днепропетровской области будет производить топливо для украинских ракет. Такое решение приняло правительство совместно с СНБО.