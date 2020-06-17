Дуров обвинил Facebook и Instagram в заработке на его имени

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров обвинил компании Facebook и Instagram в том, что они зарабатывают на рекламе мошеннических схем, которые запускаются якобы от его имени.

Об этом он написал в своем Telegram-канале 17 июня, опубликовав также примеры некоторых рекламных постов (чтобы посмотреть их, доскролльте новость до конца).

Павел Дуров показал примеры мошеннических схем Telegram Павла Дурова

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени. Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей", – подчеркнул Дуров.

Основатель Telegram заверил, что ни он, ни его менеджер не предлагают людям никаких способов заработка. Он добавил, что пользователи не раз жаловались на недобросовестные объявления, но компании продолжили размещать подобные посты.

Павел Дуров показал примеры мошеннических схем Telegram Павла Дурова

"Ситуация, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, зарабатывая на финансовой неопытности пользователей, недопустима. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно", – отметил Дуров.

Он призвал пользователе соцсетей присылать посты, где упоминается его имя, чтобы их потом можно было использовать в суде.

Павел Дуров показал примеры мошеннических схем Telegram Павла Дурова

Павел Дуров показал примеры мошеннических схем Telegram Павла Дурова

Павел Дуров показал примеры мошеннических схем Telegram Павла Дурова

Павел Дуров рассказал о мошеннических схемах якобы от его имени Telegram Павла Дурова

Павел Дуров рассказал о мошеннических схемах якобы от его имени Telegram Павла Дурова

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Павел Дуров призвал пользователей удалить у себя мессенджер WhatsApp, заявив, что он отслеживает личные данные пользователей.