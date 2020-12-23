Дуров анонсировал начало монетизации Telegram: какие услуги останутся бесплатными

С 2021 года в мессенджере Telegram могут появиться платные функции. Это связано с тем, что обслуживание его работы по мере роста количества пользователей становиться все дороже.

Об этом заявил основатель сервиса Павел Дуров в своем Telegram-канале. Он пообещал, что монетизация мессенджера будет происходить ненавязчиво – платить предложат за новые возможности, а текущие сервисы останутся бесплатными.

"На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам", – написал он.

Дуров отметил, что монетизировать мессенджер планируют за счет дополнительных функций для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Основатель Telegram подчеркнул, что обычные пользователи продолжат пользоваться мессенджером бесплатно.

"Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу", – сказано в сообщении.

Однако, по его словам, паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены. Кроме того, в мессенджере могут появиться платные стикеры с процентом от продаж для художников. Бесплатные стикеры также останутся в приложении.

Дуров добавил, что монетизация позволит Telegram остаться независимым и сохранить свои ценности.

Павел Дуров / Telegram

Павел Дуров / Telegram

Павел Дуров / Telegram

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