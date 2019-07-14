"Доживем лишь до понедельника": в сети началась новая истерия из-за Нибиру

В сети началась новая истерия,связанная с возможным концом света из-за планеты-убийцы Нибиру.

Примечательно, что в этот раз поводом стали сразу несколько фото, которые якобы могут свидетельствовать об апокалипсисе.

Первый снимок запечатлел странный предмет продолговатой формы над индийским штатом Ассам. По словам очевидцев, он очень быстро пролетел и максимально приблизился к поверхности.

"Корабль" с Нибиру РИА VistaNews

Уфологи заверили, что странный объект, который видели сотни людей, – это космический корабль с планеты Нибиру, на котором прилетели аннунаки. Утверждается, что пришельцы прибыли, чтобы проверить свою работу. Якобы последние природные катаклизмы, в частности потоп в США и Индии устроили именно они и теперь прилетели зафиксировать результаты.

Кроме того, уфологи уверенно отстаивают версию экстрасенса Чико Ксавьера, что Землю ожидает вселенская катастрофа из-за Нибиру, которая произойдет 21 июля 2019 года. "Не исправимся – цикл из 47 землетрясений с 17 по 21 июля зачистит Землю до базальта", – заверил он.

Второе фото, вызвавшее беспокойство, якобы обнаружили в секретных архивах NASA. В сети утверждают, что оно свидетельствует о конце света, который произойдет уже 16 июля 2019 года из-за столкновения Земли с Нибиру.

Земля столкнется с Нибиру Politeka.net

Жители нашей планеты якобы смогут увидеть Нибиру 15 июля, так как она будет двигаться со стороны Солнца.

В подтверждение псевдоученые привели предсказание Распутина, которое уже распространили СМИ: "Снег пойдет в июле, а розы зацветут в декабре. Три дня на небе не будет солнца, мир окутает туман тьмы. Везде будет царить отчаяние и плач, а смерти люди будут ждать, как спасения".

В сети истерия из-за Нибиру Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее конспирологи высказали мнение, что Нибиру принесет на Землю апокалиптические штормы и землетрясения и уничтожит нашу планету за час.

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