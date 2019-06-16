"Доиграетесь, кожаные ублюдки": сеть взорвало видео с местью роботов

Блогеры из США сняли пародийный ролик о том, как роботы могут отреагировать на унижение со стороны людей.

В обнародованном на YouTube ролике можно увидеть, как разработчики издеваются над своими творениями. Они пихают ногами, избивают, со всей силы бросают предметы в электронного человека Boston Dynamics, пытаясь помешать ему выполнить задание (чтобы увидеть видео, доскрольте до конца страницы).

Однако робот выдерживает все испытания.

Роботы Boston Dynamics Кадр из видео

Также на видео запечатлен весьма примечательный момент – робот вырывает клюшку у сотрудника Boston Dynamics, которой тот хочет его избить. Заканчивается ролик тем, что роботу "срывает крышу" и он начинает бить разработчиков в ответ и даже берет их на прицел пистолета.

Только в конце видео становится ясно, что это мастерская постановка, а роль робота выполнял человек.

За сутки данное видео уже посмотрело более 1,7 миллиона человек. Комментаторы поражены тем, как создатели ролика их "развели".

Даже роботы научились делать то, что никак не научится делать российская оппозиция pic.twitter.com/UEO6p8qlz1 — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) 15 июня 2019 г.

Отметим, что американская компания Boston Dynamics известна на весь мир благодаря своим высокотехнологичным роботам. Компания постоянно работает над улучшением своих разработок – они уже умеют бегать по пересеченной местности, ловить и перемещать грузы, и даже делать сальто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Китай заподозрили в подготовке "армии роботов", которые способны само принимать решение в боях.

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