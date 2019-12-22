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22 декабря • обновлено в 17:16
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Для суперкара Маска придумали особый бункер на случай катастрофы: постапокалиптические фото

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Компания Lars Buro представила концепт бронированного бункера Cyberbunker для концептуального авто Илона Маска.

На своем сайте нью-йоркские инженеры показали снимки своеобразной постапокалиптической резиденции для владельцев Cybertruck.

Бункер можно разместить где угодно, потому что он сможет выдержать самые разные условия. Разработчики планируют выделить 55 квадратных метров под гараж. В нем будет место для пары автомобилей.

Бункер Cyberbunker

Бункер Cyberbunker

larsburo/cybunker

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Еще 167 квадратных метров можно использовать в качестве жилого помещения. Cyberbunker оснащен бесшовной крышей, представляющей поверхность солнечной батареи, и всяческой электроникой.

Бункер Cyberbunker

Бункер Cyberbunker

larsburo/cybunker

Жилое помещение внутри - Cyberbunker

Жилое помещение внутри - Cyberbunker

larsburo/cybunker

Cyberbunker - дом / гараж

Cyberbunker - дом / гараж

larsburo/cybunker

Cyberbunker

Cyberbunker

larsburo/cybunker

Суперкар Маска

Суперкар Маска

www.reddit.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Илона Маска заметили за рулем электрического пикапа Cybertruck, который был анонсирован в конце ноября на выставке в Лос-Анджелесе.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Илон Маск
Тег
IT-технологии
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