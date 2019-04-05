ТОП-10 Telegram-каналов для туризма и путешествий

В Telegram постоянно растет аудитория. Особенно это заметно во время сбоев в Facebook и Instagram. Такие события приводят к росту количества каналов, которые ведут постоянную борьбу за читателей.

Совместно с проектом @UaList собрали для вас подборку интересных источников, которые публикуют необходимую и полезную информацию для путешественников - гайды, подборки локаций, гостиниц. А также, парочка каналов, которые стоит почитать, когда вам надоели новости о дебатах, анализах и т.д.

Неизведанный Киев - канал №1 для каждого жителя и гостя Киева. Мы знаем где вкусно позавтракать, чем заняться на каждые выходные, как с пользой провести вечер. Откройте для себя Киев во всей красе!

FunTripTo - все об интересных и бюджетных путешествиях. Полные гайды городами - как сэкономить или отдыхать бесплатно, крутые Инста-локации, готовые маршруты от 38 €, авиа от 3 €.

Погреб - блог на темы из глубин вашего сознания, в поисках критического мышления, разрушая шаблоны. Словесный блокбастер о жизни с манипуляциями, иллюзией и денежками.

Апартаменты и виллы для отдыха - для тех, кто устал переплачивать за гостиницы - здесь актуальные предложения аренды жилья для отдыха в Европе, Азии или Африке от 12 €.

restplace.com.ua Туристические места

Фильмы и сериалы UA - фильмы на любой вкус на украинском языке. Не тратьте время на поиск фильмов, стоит смотреть только лучшее!

Все Путем - самые выгодные АВИАБИЛЕТЫ, интересные локации, мини-гиды по городах, акции и скидки - здесь собрано все для бюджетных путешествий.

Общество скучных престарелих мизантропов - канал паблик Общество Скучных Престарелих Мизантропов. Мизантропия, сарказм, шутки на злободневные темы и о IT.

Об Путешествия - о том, как бесплатно путешествовать по миру и развиваться используя свою голову и знания - лучшие международные проекты для молодежи здесь.

Правила Дорожного Движения Украины - для изучения актуальных Правил Дорожного Движения Украины.

Украинские Музыка - MuzTubeUA - Телеграмм музыка в MP3 формате. Cлушайте популярные украинские клипы Offline без трафика в любое время в любом месте.

В Telegram десяток, а то и сотня каналов, которые могут быть полезны тебе, но самостоятельно ты их никогда не найдешь. Именно так был создан "Каталог Телеграмм Украины", найди канал, который будет интересен именно ТЕБЕ. Присоединяйся и выбирай лучшее!

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