Топ-10 каналов для саморазвития

Telegram - мессенджер, который стремительно развивается и завоевывает популярность, выступая альтернативой Facebook. Здесь, фолловеры, в основном черпают полезную информацию, подписываясь на новостные каналы, туристические, самообразования и др. Совместно с проектом @UaList мы собрали для вас подборку, которая поможет улучшить ваши языковые навыки, расскажет об интересных курсах для самообразования и не только.

"Солов'їна Мова" - уже с первой недели пребывания на канале вы заметите, как улучшается ваше речь. Присоединяйтесь ради совершенствования родного языка и борьбы с суржиком.

"Работа в Украине" - здесь раздают деньги, но надо немножко поработать. А вакансии уже на канале.

"Полезно" - о жизни, психологии, и отношениях с другими людьми. Полезные советы для самосовершенствования.

"OpportunityforyouthUA" - лучший в Украине ресурс со стипендиями, стажировками, тренингами и бесплатными путешествиями

"Спорт и здоровье" - канал для тех, кто хочет быть здоровым, сильным и максимально продуктивным! Только полезная и важная информация.

Саморазвитие olegosoznanniy.com

"Работа за рубежом" - заграницей можно не только на лыжах кататься, но и работать. Вакансии на канале.

"Що подивитись - фільми кіно українською" - устал тратить время на поиск фильмов? Тогда этот канал для тебя, экономь свое время и смотри только лучшее!

"Английский на прокачку" - Изучаешь английский? Тогда тебе сюда.

"Золото Дурова" - сколько можно заработать в Телеграм? Как сделать свой канал популярным и прибыльным. Вот о чем здесь.

"Словарный запас" – канал, который поможет вам увеличить свой словарный запас + понять смысл слов, которые вы используете каждый день.

В каталоге "Каналы Телеграм Украины" можно найти еще больше интересных каналов, которые удовлетворят все ваши интересы. Узнавайте сразу обо всех новинках в самом каталоге, который ежедневно отбирает для вас интересные украинские Телеграм-каналы.

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