По заветам Стругацких: футуролог рассказал, кто должен полететь на Марс

Психологически незрелые люди не могут стать участниками будущей миссии на Марс. Для начала они должны измениться – ментально и мировоззренчески.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил футуролог Алексей Толкачев. По его словам, тем, кто жаждет только самоутверджения над другими людьми, на Марсе делать нечего. Такие особы с трудом уживаются даже на Земле.

"Главной ценностью будущего должна быть любовь. Любовь к ближнему. Но она возможна только тогда, когда человек научится любить себя. В этом случае человек начнет развиваться, начнет достигать гармоничного внутреннего и душевного состояния, он станет счастлив внутри", – объяснил Толкачев.

Футуролог уверен, что тогда человек станет открытым к сотрудничеству, к коммуникации и к окружающему миру. А до тех пор, пока человек психологически незрелый и травмированный, он будет продолжать ненужные попытки конкурировать с окружающими.

Марс

"Поэтому должно быть изменение мировоззрения, о котором говорили еще Стругацкие, о котором писал Ефремов. Человек должен измениться ментально. Это должна быть революция мировоззрения", – резюмировал Толкачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский межпланетный зонд InSight, отправленный NASA на Марс, впервые в истории сумел записать звук марсианского ветра.

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