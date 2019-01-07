Для невероятных селфи: изобретение, которое стало хитом в 2018 году

В США и странах ЕС набирает популярность портативный Drone X Pro – новый тип беспилотника, который поможет сделать "небесное селфи".

Пользователи уже признали его лучшим изобретением 2018 года, а в Италии дрон и вовсе получил статус вирусного, пишет dailygadgetreviews.

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Он был разработан 2 инженерами из США, которые любят беспилотники. Они заметили, что их дроны были громоздкими, тяжелыми и их было трудно носить с собой, поэтому они разработали эту ультракомпактную модель.

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Кроме снимков, пользователи делают короткие ролики, которые потом размещают в таких приложениях, как Vine или Instagram.

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Цена дрона – от 99 долларов в онлайн-магазинах, до 150 долларов в торговых точках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году российских разработчиков высмеяли после того, как первый же дрон "Почты России" врезался в дом.