Девять мифов о смартфонах: об этом должен узнать каждый

Смартфон не нужно полностью разряжать перед первой зарядкой аккумулятора, как и не нужно ставить на устройство антивирусные программы.

Об этих и других заблуждениях написало издание Gagadget.com. Названо 9 самых распространенных мифов о мобильных телефонах.

Миф 1. На смартфоны необходимо устанавливать антивирус.

На Android, в основе которого лежит ядро Linux, не существуют вирусов в привычном понимании этого слова, но зато есть зловредные программы, которые могут получить доступ личным данным (карте памяти). Поэтому будет лучше не менять настройки безопасности, установленные по умолчанию. А также не устанавливать сторонние приложения из неизвестных источников.

С системой iOS все еще проще. За все годы существования ОС было всего пару десятков случаев нахождения вирусов. Это связанно с жесткой политикой Apple относительно содержимого App Store, а также высокой защищенностью системы.

Привычных антивирусов в App Store нет. Поэтому, чтобы полностью снизить и до того минимальную опасность получения вируса на iOS: всегда обновляйте систему, не делайте джейлбрейк и не переходите по явно подозрительным ссылкам.

Миф 2. Закрытие приложений увеличивает время работы смартфона

В системе Android запущенные приложения только выглядят запущенными. На самом деле они остаются в памяти телефона, чтобы в следующий раз их можно было быстро открыть. Так они не потребляют заряд вашего смартфона. Более того, система самостоятельно отслеживает приложения, которые давно не включались, и закрывает их, чтобы отчистить оперативную память. В iOS все происходит таким же образом.

Окно многозадачности — это всего лишь скриншоты последних запущенных программ.

А дополнительные утилиты "Tasks Killer" на самом деле потребляют дополнительную энергию, а автоматическое закрытие программ только замедляет процесс их последующего запуска.

Миф 3. Перед первой зарядкой надо полностью разрядить телефон

Этот миф был актуален лет так 10-15 назад. Раньше на телефонах устанавливались железо-никелевые и никель-металлгидридные аккумуляторы. С приходом литий-ионных аккумуляторов все изменилось. В них отсутствует так называемый "эффект памяти". Производители крайне не рекомендуют полностью разряжать такие аккумуляторы. Срок эксплуатации таких аккумуляторов измеряется именно в количестве полных циклов разряда. Поэтому заряжайте ваш смартфон чаще, не доводите уровень заряда до отметки ниже 20%, и ваш аккумулятор прослужит вам еще дольше.

Миф 4. Чем больше ядер в процессоре, тем производительнее смартфон

В реальности подозрительно высокие характеристики устройства чаще имеют абстрактный характер. Одним из примеров служит компания Apple. Многие тесты доказывают, что 2-х или 4-х ядерные процессоры яблочной компании существенно производительнее 8-ми ядерных собратьев других производителей.

Миф 5. Включенный Bluetooth потребляет много энергии

Любой фоновый процесс расходует заряд батареи, но в случае с Bluetooth, этот расход настолько незначителен, что его можно не брать во внимание. Для сохранения заряда аккумулятора лучше реже используйте мобильный интернет, Wi-Fi - модуль или уменьшите яркость дисплея.

Миф 6. Чем выше разрешение, тем качественнее дисплей

На самом деле человеческий глаз способен распознавать отдельный взятый пиксель при значении не более 300 ppi (пиксель на дюйм). Дальнейшее увеличения пикселей не улучшает качество отображения (например, до 4К) и не приносит никакого визуального эффекта. Зато такой дисплей будет потреблять гораздо больше энергии.

Миф 7. Количество полос сигнала влияет на качество связи

Прямой зависимости здесь нет. Количество делений показывает лишь мощность приема сигнала от ближайшей базовой станции. На распространение мобильного сигнала влияет множество факторов: земная поверхность в зоне прямой видимости антенн, городская застройка, подвижные объекты, высота нахождения приёмника (телефона), лифтовые шахты или разводка розеток, неблагоприятные погодные условия или перегруженность сети.

Миф 8. Чем больше мегапикселей, тем лучше снимает камера

Но на самом деле количество пикселей влияет всего-навсего на разрешение снимка, то есть на его размер. Реально же за качество фотографии отвечает размер пикселя — чем он больше, тем лучше цветопередача и шире динамический диапазон кадра. От размера пикселя зависит количество захваченного им света и соответственно количество шумов на фотографии.

Постепенно эта тенденция меняется. Многие компании стали делать упор на размер пикселя и диафрагму. Именно поэтому во многих новых моделях смартфонов разрешение матрицы уменьшается, но при этом фотографии получаются лучше.

Миф 9. Чем больше оперативной памяти, тем быстрее работает система

Во-первых, зачастую быстродействие устройства зависит от оптимизации программного обеспечения. Во-вторых, для решения повседневных задач в вашем смартфоне достаточно иметь пару гигабайт оперативки. Лишняя память вам может понадобиться, если вы заядлый игрок или вам нужно устанавливать требовательные программы, которые будут занимать много оперативной памяти.

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