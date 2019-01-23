Дети-рабы и 72 грн в день: вскрылась ужасная правда о смартфонах

В Конго малолетние дети работают в кобальтовых шахтах, который используется для изготовления батарей разных гаджетов.

В этой африканской стране добывается 60% кобальта со всего мира, сообщает издание The Sun.

"Детей, наименьшим из которых только шесть лет, бьют, пока они достают из земли кобальт, который жизненно необходимый компонент литий-ионных батарей", – сказано в публикации.

За 12 часов адского труда дети получают всего 2 фунта (72 гривны) за смену.

"Некоторых детей угощают марихуаной, заставляют копать тоннели глубиной до 30 метров в импровизированных шахтах и ​​временами работать в черных узких проходах, в которых невозможно встать в полный рост", – пишет издание.

Современные гаджеты

В таких шахтах часто случались обвалы, в которых погибали дети.

"Во время своего первого рабочего дня я должен был быстро изучить свои функции, иначе меня били. У нас не было ни одного защитного снаряжения или одежды, даже масок или очков. Вокруг было множество охранников, которые избивали нас дубинками, если мы плохо работали. Также они травили на нас собак", – рассказал один из бывших "работников" шахты.

Издание отметило, что большое количество шахт принадлежит китайским компаниям, которые затем продают кобальт мировым гигантам вроде Apple.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец рассказал о трудностях и разочарованиях, которые его ждали на заработках в Европе.

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