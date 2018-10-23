Даже в Twitter не поверили: Маск озадачил сеть новой выходкой

Инженер и изобретатель Илон Маск в Twitter признался в любви к аниме, и в одном из комментариев к посту предложил купить биткоины.

Об этом написал сайт T journal.ru. В соцсети подумали, что страничку Маска взломали, и ненадолго заблокировали аккаунт.

Обычно купить криптовалюту от имени главы Tesla предлагают мошенники.

В октябре Илон Маск в Twitter сделал несколько заявлений. Онрассказал, что ему нравятся аниме вроде "Твоего имени" и "Принцессы Мононоке", и он готов построить огромного боевого человекоподобного робота меху. Затем Маск пошутил, что готов заняться разработкой игры Half-Life 3, которую уже много лет ждут фанаты.

А 22 октября глава Tesla и Space X показал свои увлечения более явно:в общении с подписчиками он сделал отсылку на аниме "Канон".

i🖤anime — Elon Musk (@elonmusk) 22 октября 2018 г.

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Под твитом про любовь к аниме один из подписчиков изобретателя спросил, что происходит с двухфакторной аутентификацией для аккаунта Tesla. Маск ответил предложением купить биткойны с картинкой "Биткойн-тян".

Пользователи Twitter предположили, что аккаунт Маска взломали.

Как пишет издание, под сообщениями главы Tesla часто появляются поддельные аккаунты с таким же именем и аватаркой, которые выпрашивают криптовалюту. С лета 2018 года Twitter активно борется с мошенниками: например, соцсеть стала автоматически банить всех, кто меняет имя на "Илон Маск".

Через несколько часов после публикации твитов про аниме и биткоины Маск заявил, что в Twitter тоже подумали о возможном взломе аккаунта и ненадолго его заблокировали. Причину Маск не сообщил.

Twitter thought I got hacked & locked my account haha — Elon Musk (@elonmusk) 23 октября 2018 г.

Как писал OBOZREVATEL, Tesla начал продавать Model 3 в новой комплектации по меньшей цене и c меньшей дальностью пути.