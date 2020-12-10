Cyberpunk 2077 в России вышел со скандалом: в сети недовольны озвучкой игры

С выходом игры Cyberpunk 2077 пользователи сети раскритиковали русскоязычную озвучку, где привлекли российских знаменитостей.

Ролик на YouTube "Cyberpunk 2077 – Голоса звезд Найт-Сити" набрал более 26 тысяч дизлайков, что стало худшим показателем на официальном канале игры.

Для озвучивания персонажей привлекли телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву и музыканта Элджей. Также свои голоса игровым персонажам подарили комик Данила Поперечный, шоумен Александр Гудков и другие знаменитости в РФ.

Однако пользователи в комментариях под видео резко раскритиковали выбор студии для озвучивания. Отмечалось, что большинство предпочтут игру на английском языке, нежели слушать голоса непрофессиональных актеров дубляжа.

"Разве киберпанк не 18+? Как аудитория этих людей сможет насладиться их голосами?", "Этот дуэт выглядит столь неестественно и фальшиво, что кассетная озвучка 90-х звучит как игра на арфе", "Если убрать Ивлееву, Элджея и рыжего, то, в принципе, будет нормально", "Я лучше на английской озвучке поиграю, чем буду такое слушать", "Нашли кого взять на озвучку. Зачем люди, профессионалы, лучше молодых звезд интернета взять, с проблемами в дикции. Только в России наверное такой маразм", "Когда ждать патч, вырезающий это из прекрасной игры?", "Кто эти люди, и почему они будто с листа читают текст, который 5 минут назад скачав, впервые увидели", – негодовали в сети.

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Скриншот

Добавим, что выход Cyberpunk 2077 стал самым успешным за всю историю Steam. На старте в игру одновременно играло более миллиона человек.

Отметим, что запуск Cyberpunk 2077 состоялся в ночь на 10 декабря. Игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Напомним, ранее появились первые оценки и отзывы на игру Cyberpunk 2077.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года на игровых консолях и компьютерах выйдет ряд игр, которые могут заинтересовать игроков в Украине.