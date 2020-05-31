Crew Dragon Маска состыковался с МСК: онлайн-трансляция
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 31 мая, состыковался с международной комической станцией.
Полная стыковка произошла в 17:16 по Киеву (10:16 по времени Восточного побережья США) – на несколько минут раньше запланированного графика.
После этого началась процедура, в финале которой астронавты из Crew Dragon перейдут на МКС.
Трансляция события напрямую ведется из центра управления миссиями NASA через YouTube-канал американского космического агенства (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Ожидается, что американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли переступят порог МКС в 19:45 по Киеву.
Напомним, первый запуск космического корабля от компании SpaceX состоялся 30 мая с мыса Канаверал со второй попытки.
Crew Dragon стал первым пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года. Последние 9 лет астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".
Основная задача миссии на данном этапе – подтвердить безопасность полетов на новом космическом корабле и стыковки с МКС с людьми на борту.
Прямая трансляция события:
Момент стыковки Crew Dragon с МКС:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пуск Crew Dragon был запланирован на 27 мая, но из-за погодных условий его перенесли.
После успешного старта ракеты Илон Маск ответил на шутку главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о доставке астронавтов на МКС с помощью батута. "Батут работает", – сказал американский изобретатель, вызвав смех аудитории.
Оба астронавта NASA, которые полетели в космос на корабле Маска, женаты на женщинах-астронавтках.