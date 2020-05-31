Crew Dragon Маска состыковался с МСК: онлайн-трансляция

Дарья Дурова Технологии 17:06, 31.05.2020 Обновлено: 17:53, 31.05.2020

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска в воскресенье, 31 мая, состыковался с международной комической станцией.

Полная стыковка произошла в 17:16 по Киеву (10:16 по времени Восточного побережья США) – на несколько минут раньше запланированного графика.

После этого началась процедура, в финале которой астронавты из Crew Dragon перейдут на МКС.

Трансляция события напрямую ведется из центра управления миссиями NASA через YouTube-канал американского космического агенства (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Астронавты на борту Crew Dragon
Скрин видео

Ожидается, что американские астронавты Боб Бенкен и Дуглас Харли переступят порог МКС в 19:45 по Киеву.

Crew Dragon в космосе
Скрин видео
Астронавты на борту корабля
Скрин видео

Напомним, первый запуск космического корабля от компании SpaceX состоялся 30 мая с мыса Канаверал со второй попытки.

Crew Dragon стал первым пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года. Последние 9 лет астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами".

Основная задача миссии на данном этапе – подтвердить безопасность полетов на новом космическом корабле и стыковки с МКС с людьми на борту.

МКС
Скрин видео

Прямая трансляция события:

Момент стыковки Crew Dragon с МКС:

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