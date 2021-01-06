Украинские школьники создали умную маску, отслеживающую состояние человека

Ученик Днепровского лицея информационных технологий Артем Киселев вместе с командой создал умную маску, которая может отслеживать пульс, частоту дыхания, насыщенность крови кислородом, температуру тела и выдыхаемого воздуха.

Эти показатели должны помочь диагностировать острые респираторные заболевания, в том числе COVID-19, а также течение инфекции, передают "Факты".

Умная маска, разработанная украинскими школьниками Факты

Данные с датчиков, которыми оснащена маска, передаются на смартфон. Информация может поступать в единую базу данных, чтобы, к примеру, отслеживать показатели всех медиков, работающих в конкретной больнице.

В текущем варианте датчики должны быть размещены не только на маске, но и на теле человека. Однако, как говорит Киселев, усовершенствование разработки продолжается.

"Одна из задач – уменьшить вес и размеры устройства, сделать его более удобным (эргономичным), а также разместить всю электронику непосредственно на маске", – отметил парень.

На одном заряде батареи маска может работать около недели.

Массового тестирования умной маски еще не проводили, однако Киселев испытывал ее на себе. Он рассказал, что носил приспособление несколько часов, приседал – маска не спадала, а блок с другой частью датчиков надежно держался на футболке.

Артем Киселев Факты

Тестирование проходило при участии врача-эпидемиолога Надежды Марченко.

"Это особенно ценно для людей, которые лечатся дома под наблюдением семейных врачей. В перспективе, по задумке разработчиков, информация с датчиков маски будет в онлайн-режиме передаваться на смартфон лечащего врача", – отметила Марченко.

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