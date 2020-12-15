Ученые создали "антикоронавирусный" брелок: как он работает

В Финляндии разработали специальный брелок, который может отслеживать перемещение людей с таким приспособлением и предупреждать о контактах с инфицированными COVID-19.

Использование такого брелка полностью анонимное, не требует наличия смартфона или регистрации. Об этом заявляется на сайте Технологического исследовательского центра VTT, который уже тестирует изобретение.

Индикатор на устройстве начнет мигать, если его владелец находился достаточно близко к больному коронавирусом в то время, когда заражение было возможным. Связь между брелками основана на использовании беспроводной локальной сети.

Ожидается, что человек, получивший "тревожный сигнал", пойдет на самоизоляцию или проведет тестирование на COVID-19.

Европейский проект Nordic Token начал работу над устройством осенью 2020 года. Сейчас изобретение проходит завершающие этапы и тестируется перед массовым производством.

"Мы уверены, что физическое устройство в качестве механизма отслеживания значительно облегчит задачу как отдельным компаниям, так и властям по управлению ситуацией по той простой причине, что оно не требует от пользователя использования смартфона и поэтому подходит для многих особых групп – детей и пожилых людей, а также для многих профессий", – отметили ученые.

Карта распространения коронавируса в мире:

Напомним:

На 15 декабря в Украине официально подтверждены 909 082случая коронавирусной инфекции. Из них 8416 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 15 480 человек (+233 за сутки), а 522 868 пациентов (+16 150) полностью победили болезнь.

За 14 декабря COVID-19 в Киеве заразились 1559 человек. В Киевской области зафиксировали 291 нового инфицированного.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Испании предположили, что повышенный уровень сахара в крови может быть маркером тяжелого течения коронавирусной болезни у пациентов, даже если у них нет диабета.

Пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типа имеют в три раза больший риск госпитализации с COVID-19 и более тяжелое течение инфекции, поэтому они должны получить прививку одними из первых.