Не только камера и цена: на что нужно обращать внимание, когда покупаете смартфон

При выборе смартфона важно учитывать моменты, которые многим могут показаться совсем неочевидными. Если изучить их, то удастся выбрать действительно тот телефон, который вам требуется. Рассказываем, на что следует обратить внимание.

Дисплей

Продавцы обычно рассказывают клиентам о количестве пикселей, разрешении и максимальной яркости. Дополнительно стоит проверить антибликовые свойства дисплея. Они будут сильно влиять на использование смартфона при солнечном свете.

Для этого лучше всего взять лист бумаги и еще один смартфон. Обратите внимание на выключенный экран: двоятся ли объекты, отраженные в нем. Чем меньше двоения, тем удобнее будет пользоваться телефоном при солнечном свете, так как эффект преломления оказывается минимальным.

Затем к экрану стоит поднести белый лист, обратив внимание, хорошо ли он отражается при выключенном экране. Лучше, чтобы экран был максимально темным, тогда не придется постоянно повышать яркость, разряжая смартфон.

Камера

В магазине вам расскажут о разрешении и количестве модулей основной камеры. Не меньшее значение имеет размер диафрагмы. Если он не указан в характеристиках, его можно найти в свойствах сделанного изображения.

Диафрагму обозначают буквой F, лучше, чтобы значение было минимальным.

Количество датчиков

Продавцы рассказывают о датчике приближения, акселерометре, шагомере, гироскопе. Однако стоит проверить, есть ли в смартфоне дополнительные датчики.

Необходимо обратить внимание на опциональные датчики, которые не являются обязательными, но облегчают жизнь пользователя. Например, магнитометр, помогающий смартфону автоматически позиционировать себя в пространстве. Это помогает в навигации, а также превратит гаджет в металлодетектор, например, чтобы обнаружить проводку в стене. Узнать перечень всех установленных датчиков поможет специальное приложение.

Быстрая зарядка

Помимо того, что она есть, следует выяснить, какую именно быструю зарядку поддерживает данный смартфон. Для этого нужно изучить значения на аккумуляторе. Даже если гаджет с функцией быстрой зарядки, но к нему в комплекте идет обычное устройство 5V/2A, большого смысла в данной функции не будет.

Распознавание лица

Важно выяснить, предусмотрел ли разработчик опцию увеличения яркости при распознавании.

При наиболее популярном виде Face ID лицо распознается с помощью фронтальной камеры. Если нет автоматической подсветки, функция работает с перебоями.

Технологии связи

Продавцы рассказывают о частотах LTE, поддерживаемых смартфоном. Важно уточнить, присутствует ли также поддержка VoLTE.

Данная технология недавно была внедрена отечественными операторами. Она позволяет качественно улучшить коммуникативные возможности гаджета. За счет преобразования голоса в поток данных качество звука сильно повышается. К тому же эта функция позволяет звонить, не снижая скорости обработки данных, что обеспечивает настоящую многозадачность.

Внешний вид

Здесь стоит обратить внимание на заднюю поверхность телефона, так как передняя практически у всех моделей занята дисплеем. Один из самых удобных вариантов – использование стекла в сочетании с градиентом.

Не всегда такие эксперименты оказываются удачными, но часто обеспечивают настоящий вау-эффект. Подводя итог, отметим, что большинство из нас все чаще отдает предпочтение покупкам в интернете. Однако в случае с приобретением смартфона нередко возникают сложности: не изучив гаджет детально, не подержав его реально в руках, покупать телефон все-таки не стоит.

Поэтому даже если вы делаете выбор в пользу интернет-магазина, не поленитесь зайти в торговый центр, чтобы рассмотреть во всех деталях такую же модель. Если подобная возможность отсутствует, задавайте вопросы производителю по горячей линии.

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