Что нельзя делать со смартфоном на зарядке: опубликованы советы экспертов

Эксперты не рекомендовали во время разговора по телефону использовать интернет или заряжать устройство.

Как сообщает GSMinfo, такие действия приводят к чрезмерному нагреву смартфона и как следствие гаджет раньше выйдет из строя.

Отметим, что специалисты пришли к такому выводу, проведя ряд тестов, замеряя температуру поверхности смартфона. Выяснилось, что в "спокойном" состоянии температура составила 23 градуса. Но после использования смартфоном в течение 30 минут температура задней крышки повысилась до 32 градусов.

При этом если включить видео из сети (или запустить браузер) и при этом разговаривать по телефону – температура дошла до 40 градусов и медленно начинала расти выше. Также смартфон сильно нагревался, если при зарядке от сети продолжать говорить по телефону.

Эксперты подчеркнули, что рекомендуемая температура аккумулятора не должна превышать 60 градусов. Поясним, что смартфон нагревается по нескольким причинам: дисплей, микросхемы внутри и аккумулятор. При этом, чем выше температура, тем быстрее происходит износ деталей и батареи.

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