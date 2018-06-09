Когда смотришь, что натворили за последние десятилетия с зелёным природным ландшафтом Киева, то мне иногда хочется отряхнуться и посмотреть по сторонам.

Например, на тренд последних лет в архитектуре - башни с озеленённых фасадами! Все гениальное часто возникает на стыке. Как вертикальный лес, например, - на стыке высоких технологий и экологии.

Bosco Verticale, Милан

На фото здания:

- в Милане (Воsco Verticale);

- в Тель-Авиве;

- в Торонто (Toronto Tree Tower),

- в Хайдарабаде (Индия).

Такие проекты очень важны для густонаселенных городов с высоким уровнем загазованности. А архитекторы смогли создать максимально комфортные условия для жизни и работы людей — хорошо освещенные, сухие, теплые, но не очень жаркие помещения, при этом минимизировав использование невосполняемых энергетических ресурсов.

Здание в Тель-Авиве

Погуглил пока только из приведенных фоток только информацию о миланском проекте:

"Милан считается одним из самых загрязненных городов Европы. Для строительства был выбран деловой район Порта-Нуова.

Проект, включающий в себя два здания высотой 76 и 110 метров, был разработан итальянскими архитекторами Boeri Studio (Стефано Боэри. В 2014 году башни получили премию International Highrise Awardот франкфуртского Музея архитектуры, как самые инновационные высотные сооружения, а в 2015 – CTBUH Skyscraper Award, как лучшие небоскребы в Европе.

Toronto Tree Tower

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Структура башен – это сложная экосистема, которая самостоятельно генерирует и поддерживает свой микроклимат: фильтрует частицы пыли, защищает от чрезмерного солнечного излучения и акустического загрязнения окружающей среды, поглощает углекислый газ и сохраняет оптимальный уровень влажности внутри помещений. Из общей площади зданий, которая составляет 40, 000 м2, 7, 000 м2 было отведено растениям. Здесь в буквальном смысле обрели дом 900 деревьев (3, 6, 9 метров) и более 20, 000 кустов и травянистых насаждений. Полив осуществляется за счет системы повторного использования воды. Важно также отметить, что озеленение имеет еще одно важное преимущество: снижает потребление электричества.

"Magic Breeze Sky Villas" — в городе Хайдарабад (Индия)

По словам авторов, дизайн Bosco Verticale является ответом на всеобщую урбанизацию и исчезновение природы из нашей жизни. И это только начало. Разработанный Boeri Studio проект под названием "BioMilano" предусматривает создание зеленого пояса вокруг города, включая реставрацию 60 заброшенных ферм на окраине Милана для их дальнейшего заселения."