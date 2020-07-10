Что делать, если на Android-смартфоне закончилась память: советы по очистке

Внутренняя память на Android-смартфона со временем заполняется множеством приложений и файлов, которые могут тормозить работу устройства.

Чтобы освободить место на телефоне и при этом не стереть важные данные достаточно провести несколько несложных манипуляций.

Проверка кэш приложений и удаление программ

Зачастую на телефоне есть приложения, которые почти не используются, но при этом они занимают большое место в памяти. К тому некоторые сервисы, которые работают по сети (например, Netflix или Spotify) и загружают немалую часть данных в кэш для того, чтобы сэкономить трафик. Для очистки внутренней памяти нужно чистит кэш таких программ.

Загрузка фото и видео в "облака"

Фотографии, аудио и видео-файлы можно перенести из внутреннего пространства телефона в облачные хранилища, такие как Google Drive и в Dropbox. Для надежности можно продублировать данные на разных сервисах.

Как освободить место на Android-смартфоне

Очистка электронной почты и сообщений

Очистка старых писем из электронной почты и сообщений из мессенджеров позволит очистить память смартфона.

Резервное копирование и SD-карта

Для сохранения данных на Android-смартфоне можно сделать бэкап, применив SD-карту. Чтобы не терять файлы, достаточно перенести их внешнюю карту памяти. В таком случае ваши данные останутся целыми, а память на телефоне очистится для новой информации.

Как не потерять важные данные на Android-смартфоне

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