Что делать, если на Android-смартфоне закончилась память: советы по очистке
Android-смартфон.
Внутренняя память на Android-смартфона со временем заполняется множеством приложений и файлов, которые могут тормозить работу устройства.
Чтобы освободить место на телефоне и при этом не стереть важные данные достаточно провести несколько несложных манипуляций.
Проверка кэш приложений и удаление программ
Зачастую на телефоне есть приложения, которые почти не используются, но при этом они занимают большое место в памяти. К тому некоторые сервисы, которые работают по сети (например, Netflix или Spotify) и загружают немалую часть данных в кэш для того, чтобы сэкономить трафик. Для очистки внутренней памяти нужно чистит кэш таких программ.
Загрузка фото и видео в "облака"
Фотографии, аудио и видео-файлы можно перенести из внутреннего пространства телефона в облачные хранилища, такие как Google Drive и в Dropbox. Для надежности можно продублировать данные на разных сервисах.
Как освободить место на Android-смартфоне
Очистка электронной почты и сообщений
Очистка старых писем из электронной почты и сообщений из мессенджеров позволит очистить память смартфона.
Резервное копирование и SD-карта
Для сохранения данных на Android-смартфоне можно сделать бэкап, применив SD-карту. Чтобы не терять файлы, достаточно перенести их внешнюю карту памяти. В таком случае ваши данные останутся целыми, а память на телефоне очистится для новой информации.
Как не потерять важные данные на Android-смартфоне
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