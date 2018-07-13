За останні кілька років українські підприємства практично з "нуля" відновили майже чверть парку вітчизняних ЗРК "Бук-М1", в зв'язку з цим Україна розпочне власне виробництво ракет до них. Які перспективи це відкриває? - Ред.
Безумовно, в Україні є деякий потенціал зенітних ракетних комплексів, і в першу чергу "Бук-М1" - в цьому плані є деякі зрушення, тому що небо країни треба захищати. Слава Богу, що противник не використовує авіацію. А так, ситуація плачевна. Скрізь багато проблем - і в сухопутних військах, і особливо у військово-морських силах.
Але що стосується захисту неба України, тобто військ протиповітряної оборони, то тут дуже багато складнощів, насамперед пов’язаних з тим, що в Україні не вироблявся ні один зенітно-ракетний комплекс. Все виробництво, вся наукова база залишились в Російській Федерації. Тому над цим питанням слід задуматись.
Проте керівництво держави і сьогодні не сильно торопиться ці комплекси хоча б відремонтувати. Все впирається в механізми прийняття на озброєння цієї техніки, в те, що рішення поставити ці комплекси в війська, насамперед на фронт для використання, приймаються дуже повільно. Існують проблеми з порохом, з ракетами.
Я би не спішив робити висновок, що у нас все добре в цьому плані, як роблять деякі керівники, які побачили стрільбу.
Раніше ЗРК і ракети до них вироблялися в Росії. Ракети С-300 виробляв Митищинський завод під Москвою. Ракети 125-го комплексу - в Україні він вже знятий з озброєння - виробляли теж десь під "білокам’яною". "Двухсоток" в нас вже й так давно немає. Але зараз в Україні почались деякі зрушення у цьому плані.
Що стосується "трьохсотки", то деякі комплекси частково модернізовані. А що стосується ракет - то ми використовуємо старий парк, який залишився на базах, складах. Ви знаєте, що деякі ракети вже злетіли в повітря і не один раз завдяки "найвищому ступеню" керівництва держави і керівництва Збройних сил. Дай Бог, щоб далі таке не повторилося.
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