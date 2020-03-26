Как вернуть память телефону: четыре быстрых способа освободить место на гаджете

Объем памяти современных смартфонов впечатляет, однако большинство пользователей сталкиваются с тем, что место на телефоне постоянно заканчивается, особенно если куплена бюджетная версия гаджета. Есть несколько вариантов, как исправить данную неприятную ситуацию.

Системные средства, позволяющие диагностировать количество памяти

Один из самых простых вариантов разобраться, почему в телефоне постоянно не хватает места, отправиться в настройки. Следует разыскать пункт "Хранилище", в котором максимум информации об объеме внутренней памяти.

Здесь сразу можно будет оценить, сколько места занимают видео и фотографии, приложения, другие тяжелые файлы.

Очистка памяти с использованием системных средств

Проанализировав, из-за чего в телефоне так быстро заканчивается место, можно избавиться от видеороликов и изображений или перенести их в облачное хранилище, на ПК. В случае с приложениями есть два варианта – целиком удалить ненужные или те, что вы редко используете. Альтернативный вариант – очистить кэш, занятый временными файлами.

Второй способ часто оказывается максимально эффективным, тем более, если вы разбираетесь, у каких именно приложений можно беспрепятственно удалять кэш. Прежде всего, это мессенджеры, галереи изображений, браузеры, которые хранят большие объемы временной информации. Это история страниц, посещенных в сети, в мессенджерах остаются пересланные видеоролики и изображения, большое количество незначительных на первый взгляд данных, которые в результате занимают большой объем памяти.

Для удаления кэша следует отправиться в "Хранилище". В категории "Приложения" отображается, сколько места отводится для каждой программы, здесь же можно избавиться от ненужных файлов. Альтернативный способ: воспользоваться "Диспетчером приложений", здесь тоже отображается вся эта программа.

Анализ объема памяти с помощью приложений

Часто выясняется, что большие объемы памяти заняты файлами, которые система не распознает. Как правило, это папки, в которых файлы могут быть скрыты. Обычными системными средствами удалить их не представляется возможным.

В такой ситуации можно воспользоваться приложением Disk Usage, позволяющим детально продиагностировать весь объем памяти. После завершения сканирования приложение продемонстрирует, какие папки занимают так много места в памяти гаджета.

К тому же Disk Usage предоставляет визуальное отображение папок и файлов, занимающих много места в телефоне. В приложение встроен поиск, позволяющий не только найти папку по ее наименованию, но также отобразить все каталоги, связанные с этим приложением.

Однако данное приложение не получится использовать, когда необходимо массово удалять файлы.

Очистка памяти при помощи специализированных приложений

Для массовой очистки памяти подходят менеджеры файлов. Их достаточно много – Total Commander, PowerGrasp, Google Files Go. Поняв, что занимает на смартфоне так много места, можно вручную удалить все ненужное, если системные средства оказываются неэффективными.

Классический пример – избавление от папки .thumbnails. Это скрытая папка с фото, в которой находятся файлы предпросмотра видео и изображений. Часто именно эти папки занимают очень много места.

Для ее удаления требуется воспользоваться любым менеджером файлов, через который зайти в папку с фотографиями с камеры своего смартфона (в большинстве случаев она называется DCIM). Именно в ней находится папка . thumbnails. Если зайти в папку, отметить в ней все файлы и удалить их, удастся освободить много места в памяти гаджета, не навредив работе операционной системы.

Воспользовавшись одним из этих способов, вы сможете более функционально использовать свой смартфон.

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