Человечество движется к катастрофе: названа опасная дата

Несмотря на предпринимаемые меры по сокращению выбросов парниковых газов, на сегодняшний день человечество приближается к "точке невозврата", когда процесс глобального потепления станет неконтролируемым и может привести к глобальной катастрофе.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Экодия" Анна Акерман. "Но еще есть время что-то изменить", - заверила она.

По ее словам, "если человечество будет продолжать выбросы парниковых газов на том уровне, который есть сейчас, то нас ожидает, как минимум, очень серьезной потепление до конца столетия. Средняя температура на Земле может подняться на 4 градуса или больше. Это означает, что, как минимум, наши дети и правнуки будут жить в совершенно ином мире".

Глобальное потепление, иллюстрация Вокруг Света Украина

Как пояснила эколог, чтобы предотвратить реализацию наихудшего сценария, до 2050 года человечество должно перейти на безуглеводородную экономику, "практически без выбросов парниковых газов". Она напомнила о том, что именно такая задача задекларирована в Парижском климатическом соглашении, подписанном странами мира, в том числе Украиной, в 2015 году.

Эколог подчеркнула: необходимы радикальные меры, которые должны быть предприняты как можно раньше. Так, по ее словам, "до 2030 года необходимо снизить выбросы парниковых газов вдвое от сегодняшнего уровня, это означает кардинальные изменения в том, как мы живем".

В то же время она констатировала: переход на возобновляемые источники энергии осуществляется слишком медленно. "Пока что мы не идем в правильном направлении, и это подтверждается научными данными. Можно наблюдать, как происходит постепенное повышение средней глобальной температуры, выбросы парниковых газов увеличиваются с каждым годом", - сказала она.

Комментируя дату глобального хаоса, который может наступить при наихудшем сценарии – 2050 год, - эколог заметила: "Есть много прогнозов, но еще есть время что-то изменить. Существуют доступные технологии, чтобы удержать глобальное потепление на существующем уровне 1,5-2 градуса. Мы должны направлять ресурсы не в уголь, не в газ, не в нефть, а в развитие этих технологий".

Как писал OBOZREVATEL, австралийский аналитический центр Breakthrough National Centre for Climate Restoration обнародовал отчет, согласно которого уже в середине текущего столетия человечество может достигнуть "точки невозврата", когда температура на планете повысится, как минимум, на 3 градуса. Это приведет к "социальному упадку и откровенному хаосу".

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