Будет как в Нигерии: Facebook меняет соцсеть под выборы в Украине

Социальная сеть Facebook специально для Украины и ряда стран ужесточит правила размещения политической рекламы на время выборов.

Ограничения также коснутся Нигерии, Индии и Европейского Союза, передает Reuters.

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Сперва новые правила заработают в Нигерии. Там соцсеть установила правила, согласно которым отныне только рекламодатели, расположенные в стране, смогут показывать предвыборную рекламу, отметила директор по глобальной политике и связям с общественностью Facebook Кэти Харбат.

Директор управления продукцией Facebook Роб Лизерн добавил, что в Индии в преддверии весенних парламентских выборов политическая реклама будет попадать в специальную онлайн-библиотеку. Он пояснил, что сохранение объявлений в библиотеке в течение семи лет является ключевой мерой по борьбе со вмешательством в выборы.

Отмечается, что Нигерия проводит президентские выборы 16 февраля, а Украина — 31 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Facebook разоблачил страницы ''патриотов'' Украины.

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