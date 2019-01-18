Большой взрыв: рождение черной дыры впервые попало на фото

Американские астрономы впервые засняли появление черной дыры во Вселенной.

Ученые наблюдали невероятно яркий взрыв звезды, который был во много раз ярче сверхновой, сообщает Astrophysical Journal.

Исследователи прозвали данный взрыв “Cow” (в переводе с английского – корова). В течение нескольких дней взрыв произвел вспышку света в 10 раз ярче типичной сверхновой, а затем затухал в течение последующих месяцев. Это событие произошло внутри или вблизи звездообразующей галактики CGCG 137-068, расположенной примерно в 200 миллионах световых лет от Земли в направлении созвездия Геркулес.

Ученые предположили, что "Корова" привела к появлению либо сверхплотной нейтронной звезды, либо новой черной дыры. В обоих случаях, регистрация такого события – первое в истории человечества.

Появление черной дыры Astrophysical Journal

Астрономы отметили, что этот мощный взрыв свидетельствует о том, что массивная, умирающая звезда сбросила свои внешние слои и обнажила свое массивное, плотное ядро.

"Мы видели изолированные нейтронные звезды, сталкивающиеся друг с другом нейтронные звезды и даже видели падение вещества в черные дыры. Это наблюдение вполне может быть рождением этих объектов. Это очень здорово", – добавили астрономы.

Как сообщал, ученые нашли новый пугающий вид ''питания'' черных дыр.

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