Ближе, чем Луна: к Земле несется самый крупный за 2019 год астероид

К Земле приближается крупнейший в 2019 году астероид EA9.

22 марта он пройдет близ нашей планеты ближе, чем Луна, сообщает Techno.bigmir.

"Недавно обнаруженный астероид, получивший обозначение EA9, пронесется возле Земли на удалении 0,80 расстояния до Луны / 0,00204 астрономических единиц (305 179 км / 189 629 миль)", - говорится в сообщении.

Поисковые системы заметили его до критического приближение к Земле, что бывает крайне редко. Это случилось 9 марта, при астрономическом обзоре в обсерватории Маунт-Леммон. Ученые причислили его к астероидам атонам (пересекающим земную орбиту с внутренней стороны). Предполагают, что его диаметр составляет от 17 до 37 м (55,7 - 121,3 фута).

Астероид

Расчеты показали, что он промчится мимо Земли со скоростью 5,37 км / с (относительно Земли) в 01:58 UTC (в 23:58 по киевскому времени).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сообщалось, что с Землей может столкнуться огромный астероид.

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