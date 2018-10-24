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Трагедия в метро Рима: названа возможная причина

1.8тЧитать материал на украинском

Трагедия с футбольными болельщиками в метрополитене Рима, где эскалатор начал двигаться с большой скоростью, могла произойти из-за поломки мотора и проблем с поршнем.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен". По ее словам, в конструкции эскалатора может заклинить поршень или не сработать мотор, также может сойти ступень.

"Отказывает оборудование и, соответственно, по-другому начинает работать эскалатор. У нас таких случаев не было", - отметила Макогон.

Причины могут быть разными, говорит советник начальника "Киевского метрополитена". Римские специалисты должны сделать экспертизу и комментировать эту ситуацию, беря во внимание то, как в них работают эскалаторы.

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"Поэтому пока специалисты не посмотрят и не скажут: "Это произошло потому-то и потому-то, мы будем проверять такой-то механизм", - что-то придумывать выглядит очень непрофессионально. Это построение версий ради версий. Вчера в центре Киева произошла крупная авария. Могли мы вчера сказать, что это может произойти гипотетически и при каких условиях? В мире гипотетически все может произойти", - ответила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятнадцать российских болельщиков ЦСКА и четверо украинцев получили травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Эскалатор "сошел с ума" и очень резко ускорился. Ступеньки крутились с бешеной скоростью и "засасывали" людей.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы" сами себя дураками называют уже ))) Совесть проснулась? )) "что-то придумывать выглядит очень непрофессионально" при заголовке "названа возможная причина". "Обозовцы", неужели вы в кой-то веки признались в собственном дилетантстве? )))
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