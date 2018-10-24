Трагедия в метро Рима: названа возможная причина

Трагедия с футбольными болельщиками в метрополитене Рима, где эскалатор начал двигаться с большой скоростью, могла произойти из-за поломки мотора и проблем с поршнем.

Об этом OBOZREVATEL рассказала Наталья Макогон, советник начальника КП "Киевский метрополитен". По ее словам, в конструкции эскалатора может заклинить поршень или не сработать мотор, также может сойти ступень.

"Отказывает оборудование и, соответственно, по-другому начинает работать эскалатор. У нас таких случаев не было", - отметила Макогон.

Причины могут быть разными, говорит советник начальника "Киевского метрополитена". Римские специалисты должны сделать экспертизу и комментировать эту ситуацию, беря во внимание то, как в них работают эскалаторы.

"Поэтому пока специалисты не посмотрят и не скажут: "Это произошло потому-то и потому-то, мы будем проверять такой-то механизм", - что-то придумывать выглядит очень непрофессионально. Это построение версий ради версий. Вчера в центре Киева произошла крупная авария. Могли мы вчера сказать, что это может произойти гипотетически и при каких условиях? В мире гипотетически все может произойти", - ответила Макогон.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятнадцать российских болельщиков ЦСКА и четверо украинцев получили травмы во время спуска по эскалатору в Риме. Эскалатор "сошел с ума" и очень резко ускорился. Ступеньки крутились с бешеной скоростью и "засасывали" людей.