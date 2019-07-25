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Бьет на 70 км: испытания новейшего оружия для ВСУ попали на видео

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В Украине провели испытания новейшего ракетного вооружения "Ольха-М", которая является модернизированной версией "Ольхи".

Оружие проверяли на дальность. Об этом сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

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"24 июля состоялся очередной этап заводских испытаний высокоточной системы залпового огня "Ольха-М". В ходе испытаний отрабатывались очередные задачи по проверке и совершенствованию ряда технических и технологических решений", – рассказал он.

Згурец добавил, что "Ольха-М" является логическим продолжением работ по теме уже принятой на вооружение ВС Украины высокоточной системы залпового огня "Ольха".

Испытания "Ольхи-М"

Испытания "Ольхи-М"

Скриншот

"Как известно, "Ольха" является глубокой модернизацией РСЗО "Смерч" – так оно зафиксировано в документах. Хотя по сути речь идет о создании новой системы залпового огня с возможностями высокоточного оружия – в габаритных параметрах реактивного снаряда для РСЗО "Смерч", – подчеркнул он.

Согласно техническим характеристикам, максимальная дальность стрельбы "Ольхи" – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 М. По результатам государственных испытаний, высокоточная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВС Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на авиационном полигоне "Повурск" на Волыни впервые за 23 года провели испытания авиационного ракетного вооружения.

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Персона
Сергей Згурец
Место
Украина
Тег
Ольха
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Комментарии
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Старье...бред
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А вы уверены что модернизируете ее? Раньше по моему кричали что она бьет аж на 130 км, а сейчас всего на 70)
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
И снова проходил мимо, когда как, на этих испытаниях улетела примерно на 70 км )))) в следующий раз больше пороха засыпят)))
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Пигин Макс
Пигин Макс
А почему нет ни слова о том, что в России нет аналогов этой супер ракеты?
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