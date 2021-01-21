Белый дом в опасности из-за спортивной привычки Байдена – NYT

Безопасность Белого дома может быть под угрозой из-за привычки нового президента США Джо Байдена. Всему виной велотренажер с доступом в интернет.

Как пишет New York Times, для своих домашних тренировок Байден использует технологичный тренажер Peloton, который оснащен видеокамерами, микрофонами и дисплеем устройства с социальными возможностями. Издание отмечает, что служба безопасности Белого дома может не позволить поставить этот тренажер в здании.

Однако, со слов бывшего заместителя директора Агентства по национальной безопасности Ричарджа Леджетта, тренажер смогут установить, отрезав его от сети и убрав ряд функций, таких как камера и микрофон.

При этом Байдену, в целях безопасности, скорее всего будут рекомендовать не проводить конфиденциальных разговор вблизи устройства, отметил эксперт.

Добавим, что ранее с аналогичной проблемой столкнулись с предшественником Байдена Дональдом Трампом. Он использовал свой iPhone вместо специального безопасного устройства. Также Барак Обама не расставался со своим смартфоном марки BlackBerry.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джо Байден принял присягу президента США и официально стал 46-м главой Соединенных Штатов.