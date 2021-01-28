Астронавты с МКС сняли полярное сияние на Земле: завораживающие фото

Экипаж 64-й экспедиции на МКС заснял, как выглядит из космоса полярное сияние на Земле.

Как сообщает Daily Mail, снимки были сделаны примерно в 263 милях (более 420 км) над уровнем моря (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Астронавты сняли полярное сияние, пролетая над Северной Атлантикой, Румынией и Россией.

На большинстве изображений видна зеленая светящаяся лента, нависшая над горизонтом, и яркие огни городов внизу.

"Орбита станции находится на высоте 51,6° над экватором, откуда открывается впечатляющий вид на северное сияние Земли между огнями города и мерцающими звездами", – сообщили в NASA.

Напомним, полярные сияния, также называемые "свечением Земли", вызываются взаимодействием космических лучей с газами в верхних слоях атмосферы, которые покрывают горизонт разноцветными электрическими огнями.

Снимок сделан 18 января, когда МКС находилась над Северной Атлантикой dailymail.co.uk

Снимок был сделан, когда МКС находилась над Румынией dailymail.co.uk

13 января экипаж МКС поделился снимком во время полета над Казахстаном dailymail.co.uk

Еще один снимок, сделанный над Казахстаном dailymail.co.uk

На фото от 7 января изображен космический корабль на фоне сияния dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в окрестностях города Рованиеми в Лапландии заметили удивительное явление – северное сияние Аврора Бореалис. Его название происходит от имени римской богини утренней зари Авроры и греческого бога ветра Борея.