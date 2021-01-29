Астронавты с МКС сняли полярное сияние на Земле: завораживающие фото

Экипаж 64-й экспедиции на МКС заснял, как выглядит из космоса полярное сияние на Земле.

Как сообщает Daily Mail, снимки были сделаны примерно в 263 милях (более 420 км) над уровнем моря (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Астронавты сняли полярное сияние, пролетая над Северной Атлантикой, Румынией и Россией.

На большинстве изображений видна зеленая светящаяся лента, нависшая над горизонтом, и яркие огни городов внизу.

"Орбита станции находится на высоте 51,6° над экватором, откуда открывается впечатляющий вид на северное сияние Земли между огнями города и мерцающими звездами", – сообщили в NASA.

Напомним, полярные сияния, также называемые "свечением Земли", вызываются взаимодействием космических лучей с газами в верхних слоях атмосферы, которые покрывают горизонт разноцветными электрическими огнями.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в окрестностях города Рованиеми в Лапландии заметили удивительное явление – северное сияние Аврора Бореалис. Его название происходит от имени римской богини утренней зари Авроры и греческого бога ветра Борея.