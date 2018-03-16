Астронавт NASA рассказал историю с флагом Украины в космосе

Астронавт NASA Рэнди Брезник 15 марта рассказал в Киеве историю с флагом Украины.

Как передает корреспондент "Обозревателя", астронавт сообщил, что впервые побывал в Украине в 2008 году.

Тогда в Днепре он усыновил мальчика, которого назвал Уайетом. Сейчас ребенку уже 12 лет.

"Выбрали Украину, потому что узнали, что есть механизмы свободного усыновления. И без сложностей усыновили мальчика. И через небольшое время после возвращения домой жена узнала, что беременна. И так за один год я стал отцом двух детей", - рассказал космонавт.

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В благодарность за сына Брезник в прошлом году, будучи на борту МКС, развернул флаг Украины. Сам же флаг Брезник получил в Днепре в 2016 году, когда приезжал туда погостить с семьей – на родину к сыну.

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Теперь астронавт собирается вернуть флаг Украине, чтобы его поместили в музей в Житомире. Сегодня он как раз отправился туда.

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Брезник также рассказал, как он и его команда варили и ели украинский борщ в космосе.

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Как сообщал "Обозреватель", Брезник также поделился глобальными планами на полеты в космос.