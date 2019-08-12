К Земле мчится огромный астероид: астроном рассказал об опасности

Астероид 2019 OU1 пройдет вблизи Земли на расстоянии, которое в 2,5 раза превышает расстояние до Луны.

"1 миллион километров от Земли – это очень далеко", – рассказал OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Всеволод Лозицкий.

"Поэтому пролет этого астероида на таком большом расстоянии никак не угрожает человечеству и Земле. Это рядовой астероид, для которого просто пришло время прилететь", – подчеркнул он.

Фильм о космосе, иллюстрация https://bersoantik.com

Ученый пояснил, что опасным расстоянием считается расстояние в 40 тысяч километров, "как для геостационарных спутников". По словам астронома, в таком случае приближение к Земле космического тела "может вызвать возмущение орбиты, случайные изменения элементов орбиты, и тогда оно может подойти на более близкое расстояние".

В то же время он заверил: "Ближайший такой пролет будет нескоро – через несколько лет, а потенциально опасные астероиды известны, за ними ведется наблюдение, есть специальная служба".

Как писал OBOZREVATEL, по данным NASA, 28 августа в 1 миллионе километров от Земли пройдет астероид 2019 OU1. Его диаметр составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида Хеопса.

Ранее Всеволод Лозицкий оценил риск "взрыва Солнца".

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