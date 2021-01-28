Apple запустит функцию конфиденциальности, против которой выступал Facebook

В iPhone от компании Apple при обновлении до iOS 14 появится функция конфиденциальности пользователей, против которой ранее выступал Facebook.

Как сообщает Finance Yahoo, функция, называемая прозрачностью отслеживания приложений, представляет собой параметр, который дает пользователям возможность разрешить приложениям отслеживать их активность. По умолчанию этот параметр отключен.

В Apple отметили, что такие нововведение приведут к улучшению конфиденциальности.

"Пользователи также нуждаются в функциях и элементах управления, чтобы решать, как и кем будут использоваться их данные. Apple стала лидером отрасли, встраивая средства защиты конфиденциальности во все свои продукты и услуги", – сообщили в компании.

Ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг сказал, что Apple теперь является одним из "крупнейших конкурентов Facebook".

"У Apple есть все стимулы для использования своего доминирующего положения на платформе, чтобы вмешиваться в работу наших приложений в пользу своих собственных, что они регулярно и делают", – отмечал он.

Поясним, что прозрачность отслеживания приложений специально связана с так называемым идентификатором для рекламодателей или IDFA. IDFA уникальны для устройства каждого пользователя, что позволяет рекламодателям в цифровом формате лучше понять, насколько эффективны их кампании. Он также блокирует возможность приложений отслеживать пользователя по адресу электронной почты, IP-адресу или через социальные сети.

В Facebook выступили против такого решения Apple. Ссылаясь на собственное исследование, в Facebook сообщили, что предоставление пользователям возможности отказаться от отслеживания с помощью прозрачности отслеживания приложений может привести к снижению доходов малых предприятий, использующих рекламные услуги Facebook, на 50%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Apple запустила "режим прозрачности" для приложений в своем онлайн-магазине App Store.