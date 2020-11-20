Apple заплатит миллионы долларов за старые iPhone
Американская компания Apple выплатит 113 млн долларов по судебному иску о замедлении старых моделей iPhone после обновления операционной системы iOS.
Как сообщает The Washington Post, ранее "яблочники" уже заплатили 500 млн долларов компенсации владельцам старых устройств, но факт злоупотребления не был признан.
"Компания должна прекратить манипулировать потребителями и рассказать им всю правду о своих методах работы и продукции. Я обязуюсь привлечь к ответственности эти технологические компании-гиганты, если они скрывают правду от своих пользователей", – заявил генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович.
Отметим, что решение о дополнительных выплатах Apple приняли генпрокуроры 34 американских штатов. В Apple данный инцидент не комментировали.
Напомним, что судебный спор с Apple длился с 2017 года. Тогда владельцы iPhone 6, 6s, 7, SE пожаловались, что их смартфоны начали "тормозить" после обновления iOS. Apple признала, что замедлила работу старых моделей iPhone, однако обосновала это снижением нагрузки на батарею и продлением срока службы гаджета.
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