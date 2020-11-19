Apple запатентовала устройство, охлаждающее iPhone
Американская компания Apple запатентовала чехол для будущих моделей iPhone, который должен будет увеличивать производительность смартфона.
Как сообщает Techradar, новое устройство будет отводить тепло от нагревающегося корпуса телефона.
Отмечается, что также такой чехол будет иметь RFID-метку, посредством которой iPhone определяет наличие "вентилятора" и переходит в режим повышенной производительности, не применяя внутренние механизмы защиты процессора от перегрева.
Издание пишет, что благодаря такому решению Apple сможет сохранить относительно небольшую толщину новых iPhone, при этом не применяя сложной системы для их охлаждения. Дата выхода аксессуара пока не ясна, ведь он находится на стадии концепта.
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